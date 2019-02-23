Азербайджан трудоустроит все больше безработных
"В следующие месяцы по большинству районов ожидается увеличение числа квот, выдаваемых в рамках программы "İşsizin DOSTu" ("Друг безработного").
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, правительству доложено о большом интересе, проявляемом населением к программе: "На этот год подразумевалось 30 тыс. квот, но их число будет увеличено, по каждому району будут выданы дополнительные квоты".
Отметим, что Центр труда DOST (DOST İş Mərkəzi) Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения привлекает к программе "İşsizin DOSTu" лиц, зарегистрированных районными (городскими) Центрами занятости в качестве безработных и соискателей.
В рамках осуществляемой с начала текущего года программы предусматривается привлечение к оплачиваемым общественным работам по районам и городам республики около 30 000 лиц, 25 000 из которых уже обеспечены работой. С каждым привлеченным в рамках программы к оплачиваемой общественно полезной работе заключается трудовой договор, процесс оформляется и регистрируется в электронной системе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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