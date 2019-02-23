Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, ветер умеренный северный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5 градусов тепла, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80 процентов, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди. На горных территориях возможен снег. Ночью и утром в отдельных местах туман.

Температура воздуха ночью составит - 0-5, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.