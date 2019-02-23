Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов принял представителей турецкого муниципалитета Сивас.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть, во встрече приняли участие заместители председателя муниципалитета Сивас Абдуррагим Джейхан, Махир Кузуджу, Ахмед Озайдын, члены муниципального собрания Сиваса Таджеддин Илькай, Джафар Чонгар и заведующий отделом Камиль Айдындаг. Во встрече также участвовал председатель муниципалитета Кяпязского района города Гянджа Яшар Абдуллаев, передает Day.Az.

Байрамов рассказал членам муниципалитета Сивас о Гяндже, ее истории, культуре, экономике. Он отметил, что в городе действуют ряд крупных промышленных предприятий, три университета и три колледжа. Гянджа, которая за последние годы стала обладателем различных международных титулов, в этом году носит титул "Спортивный город Европы".

Представители муниципалитета Сивас отметили, что рады находиться в Гяндже, и в свою очередь рассказали о Сивасе. Они отметили, что основу экономики Сиваса составляют промышленность и сельское хозяйство. В Сивасе расположен один из важных энергообъектов Турции Kangal Termik Santralı. В Сивасе также находится самое крупное в Турции предприятие по производству бурого угля.

Гости отметили заинтересованность в побратимстве между Сивасом и Гянджой. Были проведены обсуждения по созданию культурных и экономических связей между сторонами.

На встрече речь шла также об отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией в целом. Было отмечено, что связи, которые могут быть установлены между Гянджой и Сивасом, послужат еще большему укреплению этих отношений.