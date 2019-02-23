Сразу три знаменательных события прошли на этой неделе в Park Cinema - две закрытые премьеры и показ немого фильма в сопровождении оркестра стали прекрасным подарком для любителей кино на любой вкус, сообщил Trend пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев, передает Day.Az.

19 февраля в Park Cinema Metropark прошел закрытый показ фильма "Власть" режиссера Адама Макки с Кристианом Бейлом в главной роли. Здесь перед актером стояла важная задача - сыграть бывшего вице-президента США Дика Чейни, показать его карьерный рост. Американские киноакадемики оценили работу не только Бейла, но и всей съемочной группы - "Власть" номинирована на 8 премий "Оскар", вручение которых состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Специальными гостями премьеры стали секретарь Cоюза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, а также известный телепродюсер и ведущий, народный артист Мурад Дадашов.

20 февраля в Park Cinema Flame Towers состоялся показ мультфильма "Как приручить дракона-3?". Он прошел в зале IMAX - единственном в Азербайджане, поддерживающем этот формат. Очередная серия о приключениях Иккинга и Беззубика собрала много детей, специально для которых был организован фейс-арт.

Оба этих фильма вышли в общий прокат в четверг, их можно посмотреть в сети кинотеатров Park Cinema.

21 февраля в Park Cinema Flame Towers состоялся показ немого фильма "Поздемка" 1928 года в рамках совместного проекта Park Cinema с British Council. Фильм сопровождался игрой живого оркестра под управлением Азера Гаджиаскерли, эта инициатива вызвала большой интерес зрителей.