22 февраля в Центре азербайджанской культуры в Вене состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Открывшая мероприятие руководитель Центра культуры Лейла Гасымова рассказала о Ходжалинских событиях, являющихся одной из самых трагических страниц в истории азербайджанского народа. Было отмечено, что учиненному 27 лет назад геноциду все еще не дана международная правовая оценка. Л.Гасымова поблагодарила Общество азербайджанцев Австрии за сотрудничество при реализации данного мероприятия.

Посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов отметил, что в городе Ходжалы, население которого до конфликта в 1987 году составляло 7 тысяч человек, в февральские дни 1992 года насчитывалось 3 тысячи мирных жителей. Армянские вооруженные силы с помощью 366-го мотострелкового полка в ночь с 25 на 26 февраля устроили бойню против мирных жителей, стерли с лица земли этот город. В ходе Ходжалинской трагедии были жестоко убиты 613 человек, сотни жителей получили ранения, были взяты в плен или пропали без вести. В ту ночь жители Ходжалы подверглись геноциду именно из-за того, что были азербайджанцами. Согласно международному праву и нормам данное событие считается геноцидом.

Было отмечено, что азербайджанское государство дало правовую оценку данной трагедии и регулярно проводит работу по признанию этого геноцида на международном уровне, даче ему справедливой оценки. В этом контексте была доведена до внимания кампания "Справедливость к Ходжалы!", реализуемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, и работа, проводимая в рамках этой кампании.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова в своем выступлении отметила, что за каждое совершенное преступление в Уголовном кодексе предусмотрено наказание и преступники несут наказание. А учинившие 27 лет назад Ходжалинский геноцид не понесли наказание за это преступление против человечества. Хотя преступники, руки которых запачканы кровью мирного азербайджанского населения в Ходжалы и других городах и селах, впоследствии пришли к власти в Армении, после произошедшей в этой стране революции часть их предстанет перед судом, настанет день, когда они ответят и за совершенные в Ходжалы преступления против человечества.

Бахар Мурадова подчеркнула, что на сегодняшний день 15 стран мира признали Ходжалинскую трагедию геноцидом и этот процесс продолжается. С одной стороны, признание Ходжалинского геноцида на международной арене служит восстановлению справедливости перед душами невинных жертв, а с другой - является призывом к предотвращению в мире подобных трагедий.

Затем была представлена информация о выставке работ Народного художника Ашрафа Гейбатли, посвященной Ходжалинскому геноциду. Было сообщено, что на выставке представлены 25 произведений о событиях того дня в Ходжалы.

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм "Они никогда не вырастут", автором которого является писатель, публицист и независимый журналист Сария Джафарова.