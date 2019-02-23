На центральных улицах Баку будет ограничено движение транспорта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.

Согласно сообщению, с 22:00 24 февраля до утра 25 февраля движение транспортных средств от проспекта Нефтчиляр в направлении улицы Юсифа Сафарова и от улицы Юсифа Сафарова до проспекта Гейдара Алиева будет частично ограничено.

Причиной ограничения движения является обновление дорожной разметки.

Аналогичные работы на проспекте Ходжалы уже завершены.