В центре Баку ограничили автодвижение - ФОТО
23 февраля 2019 18:05 269
На центральных улицах Баку будет ограничено движение транспорта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.
Согласно сообщению, с 22:00 24 февраля до утра 25 февраля движение транспортных средств от проспекта Нефтчиляр в направлении улицы Юсифа Сафарова и от улицы Юсифа Сафарова до проспекта Гейдара Алиева будет частично ограничено.
Причиной ограничения движения является обновление дорожной разметки.
Аналогичные работы на проспекте Ходжалы уже завершены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!