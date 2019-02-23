Азербайджанец проставился в Facebook необычным объявлением о поиске девушки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, молодой человек, выигравший в прошлом году в лотерее Green Card право проживания в США, опубликовал в Азнеете объявление о том, что ищет девушку для того, чтобы переехать за океан вместе.

Автор объявления отмечает, что речь идет о фиктивном браке (что, к слову, нарушает законы США) и обязательным условием указал возраст избранницы - не старше 28 лет.

Отдельно "поисковик" отмечает, что идет на это ради того, чтобы не платить за оформление необходимых документов и заработать на покрытие других расходов при переезде. "После переезда в США каждый из нас заживет своей жизнью - хоть в Соединенных Штатах, хоть в Канаде", - пишет автор объявления.

Реакция пользователей на это объявление была неоднозначной. Автора обвинили в попытке мошенничества и даже неумелом способе познакомиться.