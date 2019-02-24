Уникальные кадры: вот как выглядел Ханкенди в 1900 году - ФОТО
24 февраля 2019 00:02 336
В этой подборке собраны старинные уникальные открытки рубежа XIX-XX веков с видами города Ханкенди, в Азербайджане.
Данные открытки практически невозможно найти даже на филокартических аукционах, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory. Сообщается, что все они хранятся в частной коллекции Исаака Шаулова (Израиль).
Day.Az предлагает взглянуть на эти уникальные кадры:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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