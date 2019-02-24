В этой подборке собраны старинные уникальные открытки рубежа XIX-XX веков с видами города Ханкенди, в Азербайджане.

Данные открытки практически невозможно найти даже на филокартических аукционах, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory. Сообщается, что все они хранятся в частной коллекции Исаака Шаулова (Израиль).

Day.Az предлагает взглянуть на эти уникальные кадры: