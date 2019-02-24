Двое жителей Ярдымлинского района, получившие ножевые ранения в ходе потасовки, доставлены в Масаллинскую районную центральную больницу.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, жители села Лязран - Мирзаев Ибрагим Закир оглу (1996 года рождения) и Искендеров Пярвин Рафиг оглу (1989 года) - были доставлены в больницу с колото-резаными ранами брюха. В больнице им была оказана первичная медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что вчера в Ярдымлы произошла потасовка. Сообщается, что во время инцидента пострадали пятеро человек. Один из них, молодой человек по имени Бахруз, был доставлен в Ярдымлинскую районную центральную больницу, однако его жизнь спасти не удалось. Ещё двое были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу. В ней продолжает проходить лечение Алигусейнов Теймур (1992 года рождения). Другой пострадавший, состояние которого было более тяжёлым, был отправлен в Баку.

В Ярдымлинском районном отделении полиции сообщили, что в данный момент выясняется причина инцидента и точное число пострадавших. По имеющейся информации, некоторые из участвовавших в массовой драке лиц являются близкими родственниками.