Теперь можно узнать онлайн, запрещен ли вам выезд из Азербайджана за долги
24 февраля 2019 07:30 340
Министерство налогов представило новую электронную услугу для налогоплательщиков.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, с помощью данной услуги они смогут узнать о временном ограничении их права покинуть страну.
Для этого необходимо перейти на отдельно созданный раздел на официальном сайте Министерства налогов (www.taxes.gov.az) и "Интернет налогового управления" и ввести серию и номер или же ПИН-код удостоверения личности в соответствующие поля. Таким образом, налогоплательщик всего несколькими кликами мыши сможет узнать, наложен ли запрет на его выезд из страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:32 274
Пропал студент БГУ - ФОТО
07:19 242
Массовая драка в Ярдымлы, есть раненые
23 февраля 18:05 1 173
В центре Баку ограничили автодвижение - ФОТО
23 февраля 16:45 389
В Вене открылась выставка, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида
23 февраля 16:20 496
В Park Cinema состоялись две закрытые премьеры и показ немого фильма - ФОТО
23 февраля 23:23
Месси снова тащит "Барселону"
23 февраля 23:21
Армянские сепаратисты напали и на Грузию - ПОДРОБНОСТИ
23 февраля 22:09
Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
23 февраля 21:49
Трагедия в Индии: 100 человек погибли от алкоголя
-
23 Фев. 12:54 6 514
-
23 Фев. 16:50 6 020
-
23 Фев. 13:55 4 456
-
23 Фев. 10:58 3 680
-
23 Фев. 23:21 3 290