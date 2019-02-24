Министерство налогов представило новую электронную услугу для налогоплательщиков.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, с помощью данной услуги они смогут узнать о временном ограничении их права покинуть страну.

Для этого необходимо перейти на отдельно созданный раздел на официальном сайте Министерства налогов (www.taxes.gov.az) и "Интернет налогового управления" и ввести серию и номер или же ПИН-код удостоверения личности в соответствующие поля. Таким образом, налогоплательщик всего несколькими кликами мыши сможет узнать, наложен ли запрет на его выезд из страны.