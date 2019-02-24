Пропал студент БГУ - ФОТО
Пропал житель Гёранбойского района, учившийся в БГУ.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, житель села Гарачинар Маис Гурбанов 17 февраля покинул дом, чтобы вернуться в столицу. Он сообщил отцу, что сначала поедет в Гянджу, а потом в Баку. Днём, когда близкие попытались дозвониться до него, оказалось, что его телефон выключен. С того дня от молодого человека не было вестей.
По словам его близких, Гурбанов, будучи студентом первого курса юридического факультета БГУ, в период учёбы часто приезжал из Баку в Гёранбой и обратно, однако в последний раз он не вернулся в столицу. Знакомых беспокоит то, что с молодым человеком невозможно связаться.
В связи с исчезновением студента в Гёранбойское районное отделение полиции было направлено обращение. Видевших его или знающих о его местонахождении просят сообщить по номерам: (051) 327-22-32, (051) 572-01-54.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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