Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами будут дожди, на горных и предгорных территориях ожидается снег. В некоторых местах Большого Кавказа возможен интенсивный снег. Утром и ночью местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.