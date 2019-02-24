В Баку будет ветрено
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.
На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.
В районах Азербайджана местами будут дожди, на горных и предгорных территориях ожидается снег. В некоторых местах Большого Кавказа возможен интенсивный снег. Утром и ночью местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.
Ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку будет ветрено
В Баку будет ветрено
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