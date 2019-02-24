Пешеход, стоящий на остановке, попал под автобус в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, для спасения пешехода на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия, вытащили гражданина из под автобуса "Карсан" и передали бригаде врачей Станции скорой и неотложной медицинской помощи.