В Шамахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, иницидент произошел на 45 км Шамахы-Падарчельской дороги.

Таким образом, автомобиль марки "Nissan", двигающийся в направлении Падарчель, потерял управление и перевернулся.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада врачей скорой помощи. С тяжелыми телесными травмами в Шамахинскую больницу были доставлены женщина и мужчина. Их личнсоти пока не известны, состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.