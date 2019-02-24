В Шамахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
24 февраля 2019 14:30 118
В Шамахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, иницидент произошел на 45 км Шамахы-Падарчельской дороги.
Таким образом, автомобиль марки "Nissan", двигающийся в направлении Падарчель, потерял управление и перевернулся.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада врачей скорой помощи. С тяжелыми телесными травмами в Шамахинскую больницу были доставлены женщина и мужчина. Их личнсоти пока не известны, состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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