Житель Огуза поранился в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел днем в селе Мухас.

Местный житель Аллахвердиев Тарлан Князь оглы (1989) порезал ногу электропилой, когда работал у себя в саду.

Он был доставлен в Огузскую центральную больницу, ему поставлен диагноз пореза левой ноги.