Несчастный случай в Огузе
24 февраля 2019 17:20 167
Житель Огуза поранился в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел днем в селе Мухас.
Местный житель Аллахвердиев Тарлан Князь оглы (1989) порезал ногу электропилой, когда работал у себя в саду.
Он был доставлен в Огузскую центральную больницу, ему поставлен диагноз пореза левой ноги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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