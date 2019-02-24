В Сальянском районе спасли кошку, оставшуюся в беспомощном состоянии.

сообщает Day.Az со ссылкой на Report, этот интересный случай произошел в селе Шорсулу.

В попытке спастись от бездомных собак, кошка забралась на электрический столб и просидела там в беспомощном состоянии без пищи и воды больше дня. Увидев это, местные жители попытались помочь ей.

На место происшествия позвали Гусейнова Гасана, электрика по селу Шорсулу Сальянской электрической сети. В целях безопасности была приостановлена подача электроэнергии, после чего электрик забрался на столб и спас кошку.