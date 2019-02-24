В Сальяне спасли кошку, целый день просидевшую на электрическом столбе - ФОТО
24 февраля 2019 20:38 112
В Сальянском районе спасли кошку, оставшуюся в беспомощном состоянии.
сообщает Day.Az со ссылкой на Report, этот интересный случай произошел в селе Шорсулу.
В попытке спастись от бездомных собак, кошка забралась на электрический столб и просидела там в беспомощном состоянии без пищи и воды больше дня. Увидев это, местные жители попытались помочь ей.
На место происшествия позвали Гусейнова Гасана, электрика по селу Шорсулу Сальянской электрической сети. В целях безопасности была приостановлена подача электроэнергии, после чего электрик забрался на столб и спас кошку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!