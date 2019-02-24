В селе Горхмазоба Губинского района произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате пожара в доме, принадлежащем Дадашову Джамилю Шамиль оглы, одна из комнат пришла в непригодное состояние.

Отмечается, что пожар произошел в результате электрического замыкания. Огонь удалось потушить при попощи жителей села.

Во время инцидента никто не пострадал.

Несколько дней назад скончалась жена Дж.Дадашова.

По факту ведется расследование.