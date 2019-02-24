В двухэтажном доме в Губе произошел пожар
24 февраля 2019 20:40 85
В селе Горхмазоба Губинского района произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате пожара в доме, принадлежащем Дадашову Джамилю Шамиль оглы, одна из комнат пришла в непригодное состояние.
Отмечается, что пожар произошел в результате электрического замыкания. Огонь удалось потушить при попощи жителей села.
Во время инцидента никто не пострадал.
Несколько дней назад скончалась жена Дж.Дадашова.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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