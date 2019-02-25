В Гяндже автомобиль сбил пешехода
25 февраля 2019 08:16 152
В Гяндже произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на проспекте Шах Исмаил Хатаи.
Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил Пирвердиева Мамеда Чингиз оглы (1983 г.р.) когда он хотел перейти дорогу.
М.Пирвердиев был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
24 февраля 20:40 330
В двухэтажном доме в Губе произошел пожар - ВИДЕО
24 февраля 20:38 559
В Сальяне спасли кошку, целый день просидевшую на электрическом столбе - ФОТО
24 февраля 17:20 634
Несчастный случай в Огузе
24 февраля 16:04 787
Раскрыто дерзкое убийство в Евлахе
24 февраля 14:54 2 536
В центре Баку загорелось здание - ФОТО
24 февраля 14:41 771
В Баку столкнулись две иномарки
-
24 Фев. 14:50 6 672
-
24 Фев. 14:23 5 236
-
24 Фев. 20:30 5 174
-
24 Фев. 10:20 4 887
-
24 Фев. 21:00 3 723