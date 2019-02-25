В Гяндже произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на проспекте Шах Исмаил Хатаи.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил Пирвердиева Мамеда Чингиз оглы (1983 г.р.) когда он хотел перейти дорогу.

М.Пирвердиев был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.