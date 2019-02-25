В Азербайджане скончался глава исполнительной власти города Нафталан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Report

Данный факт подтвердили в исполнительной власти Нафаталана.

Сообщается, что глава исполнительной власти Нафталана Ровшан Ибрагимов 1967 года рождения скончался в своем доме.