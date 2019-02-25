В Азербайджане скончался глава исполнительной власти - ФОТО
25 февраля 2019 09:35 1 289
В Азербайджане скончался глава исполнительной власти города Нафталан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Report
Данный факт подтвердили в исполнительной власти Нафаталана.
Сообщается, что глава исполнительной власти Нафталана Ровшан Ибрагимов 1967 года рождения скончался в своем доме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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