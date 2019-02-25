В Азербайджане создана Апелляционная комиссия по приемному экзамену в магистратуру
25 февраля 2019 10:24 78
В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений бакалавров в связи с первым туром приемного экзамена в магистратуру вузов и АН Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.
Бакалавры могут обратиться в комиссию лично 25,26 и 27 февраля с 10:00 до 17:00, представив оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
Апелляционная комиссия работает по адресу Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.
Напомним, что первый тур экзамена по приему в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошел 24 февраля 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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