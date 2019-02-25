В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с чрезвычайным и полномочным послом Афганистана в Азербайджане Хейруллахом Спеленаем, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на вуз.

Приветствовав гостя, ректор проинформировал его о деятельности вуза, особо подчеркнув, что БВШН, где все дисциплины на английском языке, а учебные программы соответствуют лучшим международным стандартам, дает студентам качественное образование. Эльмар Гасымов отметил, что Высшая школа, действующая в структуре SOCAR, помогает учащимся приобрести практический опыт и развить профессиональные навыки, и это позволяет выпускникам легко находить работу в транснациональных компаниях.

Поблагодарив ректора за прием, посол Хейруллах Спеленай сообщил, что в настоящее время в Афганистане многое делается для устойчивого развития национальной экономики. Он подчеркнул, что Азербайджан имеет уникальный опыт в области добычи углеводородов и подготовки специалистов для нефтяной и химической отраслей. "Азербайджан представляет для нас огромный интерес, ведь это страна, не только обладающая богатейшими природными и энергетическими ресурсами, но и известная инновациями и технологическими достижениями, особенно в нефтегазовом секторе", - сказал посол Афганистана.

Во время обсуждения перспектив подготовки в Азербайджане афганских специалистов для нефтегазовой отрасли посол Хейруллах Спеленай отметил, что представители афганской молодежи могли бы учиться и в БВШН. Он выразил надежду, что уже в следующем учебном году вуз мог бы принять двух студентов, чья подготовка отвечает требованиям Высшей школы.

В заключение визита посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай и сопровождавшие его лица ознакомились с кампусом БВШН.