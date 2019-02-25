В Азербайджане назначат новых директоров школ
25 февраля 2019 11:42 217
В ближайшие дни будет подписан приказ о назначении на должности некоторых кандидатов, победивших на конкурсе по приему на должности директоров средних школ в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве образования.
Отмечено, что по предварительным итогам конкурса на вакантные должности директоров в государственных образовательных учреждениях, 104 победивших кандидата из 228 назначены на соответствующие должности, с ними заключены трудовые договоры.
"Часть из остальных 124 кандидатов подали заявку на внесение в список резервных кадров. В ближайшее время будет подготовлен проект приказа о назначении остальных кандидатов", - сказали в министерстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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