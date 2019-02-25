В Баку избили врача скорой помощи
25 февраля 2019 12:42 533
В Баку избит врач скорой помощи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, приехавший на вызов в поселок Беюкшор Наримановского района врач шестой станции скорой медицинской помощи Шакир Тарвердиев был избит хозяином дома.
Потерпевший обратился с жалобой в полицию.
Полиция ведет расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:32 1
Прогноз погоды на завтра
13:32
Прогноз погоды на завтра
-
24 Фев. 19:02 8 297
-
24 Фев. 14:50 7 137
-
24 Фев. 20:30 6 910
-
24 Фев. 14:23 6 352
-
24 Фев. 21:00 5 000