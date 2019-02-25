В Баку избит врач скорой помощи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, приехавший на вызов в поселок Беюкшор Наримановского района врач шестой станции скорой медицинской помощи Шакир Тарвердиев был избит хозяином дома.

Потерпевший обратился с жалобой в полицию.

Полиция ведет расследование.