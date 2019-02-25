Баку накроет туман
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами слабый туман, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Моросящий дождь утром прекратится. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, а вечером сменится северо-западным ветром.
На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 10-13, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 765 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.
Вечером в некоторых южных и западных районах страны ожидается дождь, на горных территориях - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.
Ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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