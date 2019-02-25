В Баку горит жилое здание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар произошел в Ясамальском районе столицы Азербайджана, рядом со зданием телеканала "Лидер".

Бригады противопожарной службы МЧС прибыли на место происшествия.

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