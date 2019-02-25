Страшный пожар в Баку, горит новостройка - ПОДРОБНОСТИ
25 февраля 2019 13:33 220
В Баку горит жилое здание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар произошел в Ясамальском районе столицы Азербайджана, рядом со зданием телеканала "Лидер".
Бригады противопожарной службы МЧС прибыли на место происшествия.
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