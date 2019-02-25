В пятиэтажном здании в Сумгайыте произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Пожар вспыхнул в шкафу на балконе квартиры, площадью 47 кв. метров, на втором этаже жилого здания.

Во время пожара были эвакуированы пять жильцов здания.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.