Второй пожар за день в Азербайджане, эвакуированы жильцы здания
25 февраля 2019 14:43 420
В пятиэтажном здании в Сумгайыте произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.
Пожар вспыхнул в шкафу на балконе квартиры, площадью 47 кв. метров, на втором этаже жилого здания.
Во время пожара были эвакуированы пять жильцов здания.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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