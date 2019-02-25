Названо количество пострадавших при крупном пожаре в Баку - ОБНОВЛЕНО
16:41
Стала известна личность трех человек, доставленных в отделение токсикологии Клинического медицинского центра № 1 с диагнозом отравление в результате задымления в многоэтажном здании в Баку.
Как сказал в понедельник Trend заведующий отделением токсикологии Азер Магсудов, в отделение с диагнозом отравление поступили - Султан Ганбарова (1965 года рождения), Саида Алиева (1993 года рождения) и трехмесячный мальчик Ата Нихад Атеш оглу, передает Day.Az.
Этим лицам была оказана первая медицинская помощь, и затем они были отпущены домой.
Ранее Магсудов сказал Trend, что в результате задымления в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку отравился трехмесячный ребенок.
Малыш был госпитализирован в отделение токсикологии.
"Ребенок отравился дымом", - добавил Магсудов.
В результате возгорания электрического кабеля в шахте лифта многоэтажного жилого здания на улице Шафаата Мехтиева Ясамальского района Баку было зафиксировано задымление. Свыше 60 человек были эвакуированы из здания. Задымление удалось устранить.
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15:32
Отравившимся в результате пожара в новостройке в Баку 10 лицам на месте оказана медицинская помощь.
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в Минздраве.
Четверо из них дети, шестеро - взрослые: "Какой-либо опасности для их жизни нет".
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Две женщины, отравившиеся в результате пожара в новостройке, доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1.
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.
Врачи расценивают состояние женщин, которым 53 и 26 лет, как средней тяжести.
Опасности для их жизни нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!