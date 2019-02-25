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Стала известна личность трех человек, доставленных в отделение токсикологии Клинического медицинского центра № 1 с диагнозом отравление в результате задымления в многоэтажном здании в Баку.

Как сказал в понедельник Trend заведующий отделением токсикологии Азер Магсудов, в отделение с диагнозом отравление поступили - Султан Ганбарова (1965 года рождения), Саида Алиева (1993 года рождения) и трехмесячный мальчик Ата Нихад Атеш оглу, передает Day.Az.

Этим лицам была оказана первая медицинская помощь, и затем они были отпущены домой.

Ранее Магсудов сказал Trend, что в результате задымления в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку отравился трехмесячный ребенок.

Малыш был госпитализирован в отделение токсикологии.

"Ребенок отравился дымом", - добавил Магсудов.

В результате возгорания электрического кабеля в шахте лифта многоэтажного жилого здания на улице Шафаата Мехтиева Ясамальского района Баку было зафиксировано задымление. Свыше 60 человек были эвакуированы из здания. Задымление удалось устранить.