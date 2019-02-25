Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали двух жителей Лянкяранского района на территории села Вель упомянутого района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу, передает Day.Az.

Задержанными оказались Дадашов Аллахверди Фарман оглу (1963) и Багиров Вугар Мирзага оглу (1974).

Пограничный наряд обнаружил приближающийся к территории автомобиль, в котором находились два человека. Выйдя с автомобиля, они взяли из тайника спрятанный предмет и попытались скрыться, но были задержаны пограничным нарядом. Во время досмотра у них было обнаружено и изъято 185 граммов героина.

В ходе расследования Дадашов признался, что был осужден за использование наркотических средств и контрабандным способом через морскую границу доставил наркотик из Ирана в Азербайджан.

Оперативно-следственные меры по уголовному делу, возбужденному по факту, продолжаются.