В связи с дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхское шоссе- аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/ч, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности движения.

Водителям во время движения рекомендуется соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.