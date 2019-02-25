На бакинских дорогах снижена скорость движения автомобилей
25 февраля 2019 17:13 203
В связи с дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхское шоссе- аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/ч, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности движения.
Водителям во время движения рекомендуется соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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