Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения охватит 577 тысяч человек.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, для исполнения распоряжения в этом году дополнительно потребуется 300 миллионов манатов, а в следующем году - 400 миллионов манатов.

Министр отметил, что раньше на выплаты социальных пособий правительство расходовало 392 миллиона манатов в год, сейчас с учетом изменений этот показатель достигнет 792 миллиона манатов.

Отметим, что в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения.

Распоряжение предусматривает повышение размера социальных пособий для разной категории граждан.

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