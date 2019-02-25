На этой бакинской улице ограничат автодвижение
25 февраля 2019 19:57 276
В связи с обновлением дорожной разметки в Баку сегодня с 23:00 до завтрашнего утра будет полностью или частично ограничено движение автомобилей на улице Юсифа Сафарова, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Водителей просят быть внимательными при движении по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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