В связи с обновлением дорожной разметки в Баку сегодня с 23:00 до завтрашнего утра будет полностью или частично ограничено движение автомобилей на улице Юсифа Сафарова, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Водителей просят быть внимательными при движении по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.