В Баку изменен режим работы светофора на пересечении проспекта Г.Джавида с улицей А.Ахвердиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.

Так, транспортные средства, поворачивающие от проспекта Г.Джавида направо, смогут одновременно двигаться с транспортным средствами, которые едут прямо.

Изменения были внесены с учетом многочисленных обращений граждан в Агентство и нацелены на повышение эффективности организации дорожного движения.

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