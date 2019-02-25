В Баку стало одним проблемным перекрестком меньше - Вниманию водителей - ВИДЕО
25 февраля 2019 20:51 229
В Баку изменен режим работы светофора на пересечении проспекта Г.Джавида с улицей А.Ахвердиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.
Так, транспортные средства, поворачивающие от проспекта Г.Джавида направо, смогут одновременно двигаться с транспортным средствами, которые едут прямо.
Изменения были внесены с учетом многочисленных обращений граждан в Агентство и нацелены на повышение эффективности организации дорожного движения.
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