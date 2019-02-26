В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на 203-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории села Быгыр.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Mercedes несколько человек получили травмы.

Раненые были доставлены в Гёйчаскую районную центральную больницу. Их личности уточняются.

По факту ведётся расследование.