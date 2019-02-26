В Гёйчае произошла авария, есть пострадавшие
26 февраля 2019 07:53 52
В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на 203-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории села Быгыр.
В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Mercedes несколько человек получили травмы.
Раненые были доставлены в Гёйчаскую районную центральную больницу. Их личности уточняются.
По факту ведётся расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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