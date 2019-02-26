Число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 19,3 процента и составило 357,1 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

35 процентов граждан страны посетили Иран, 28 процентов - Грузию, 20,9 процента - Россию, 10,2 процента - Турцию, 1,2 процента - Украину, 1,1 процента - ОАЭ, 3,6 процента - другие страны.

68,1 процента из них составляют мужчины, 31,9 процента - женщины.

Число граждан Азербайджана, посетивших Иран в этот период, повысилось на 75,2 процента, посетивших Россию - на 6,5 процента, Грузию - на 2,5 процента. Также на 2,6 процента выросло число граждан, посетивших Турцию.

В январе текущего года 81,9 процента граждан Азербайджана посетили зарубежные страны, воспользовавшись железнодорожным и автомобильным транспортом, 17,3 процента - авиатранспортом, 0,8 процента - водным транспортом.