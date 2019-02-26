На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

На место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны.

По предварительной информации, горит крыша одного из складов на территории торгового центра.

В данный момент работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет сообщена позднее.