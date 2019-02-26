Азербайджан изменил правила обучения иностранцев в стране
В Азербайджане прием иностранцев и лиц без гражданства в докторантуру осуществляется на основании международных договоров, поддерживаемых Азербайджаном, грантовых программ на образование, учрежденных Президентом Азербайджана, а также договоров, заключенных между вузом, научным учреждением и организацией и иностранным лицом или лицом без гражданства согласно законам Азербайджана "О науке" и "Об образовании".
Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
Получение образования на одной из ступеней образовательной системы или повышение квалификации иностранцами и лицами без гражданства осуществляется в соответствии с международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном, на основании установленной государством квоты, программы гранта на образование и договоров, непосредственно заключенных учебным заведением, физическими и юридическими лицами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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