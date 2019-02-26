В Баку 18-летняя девушка скончалась от отравления угарным газом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Джамалова Айтен Хикмет гызы (2001), проживающая на съемной квартире в Наримановском районе Баку по адресу: улица Аловсата Абдулрахманова, дом 124, квартира 36, скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате, где и было обнаружено ее тело.

По факту проводится расследование.

Джамалова была жительницей Товузского района и училась в Азербайджанском университете языков.