В Баку трагически скончалась студентка
26 февраля 2019 10:44 269
В Баку 18-летняя девушка скончалась от отравления угарным газом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Джамалова Айтен Хикмет гызы (2001), проживающая на съемной квартире в Наримановском районе Баку по адресу: улица Аловсата Абдулрахманова, дом 124, квартира 36, скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате, где и было обнаружено ее тело.
По факту проводится расследование.
Джамалова была жительницей Товузского района и училась в Азербайджанском университете языков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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