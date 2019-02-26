Заслуженный артист Мири Юсиф, певицы Диляра Казимова, Эмилия Ягубова и актер Талех Юзбеков снялись в социальном ролике "Tezliklə".

Как сообщает Day.Az, они воплотили образы людей, ждущих своих близких домой с военной службы.

Режиссером видео является Ниджат Гадимли.

Нажмите на видео для просмотра:

