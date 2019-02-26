Азербайджанские знаменитости в трогательном видео о Ходжалы - ВИДЕО
26 февраля 2019 11:49 341
Заслуженный артист Мири Юсиф, певицы Диляра Казимова, Эмилия Ягубова и актер Талех Юзбеков снялись в социальном ролике "Tezliklə".
Как сообщает Day.Az, они воплотили образы людей, ждущих своих близких домой с военной службы.
Режиссером видео является Ниджат Гадимли.
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