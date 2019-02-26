Сегодня 27-я годовщина кровавой трагедии, которая вошла в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные формирования с помощью личного состава и тяжелой техники дислоцированного в Ходжалы 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, напали на город и совершили акт геноцида, где проживали семь тысяч человек.

Во время этой кровавой резни из трех тысяч человек, находившихся в городе во время наступления, были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 197 человек до сих пор ничего неизвестно. Были полностью уничтожены восемь семей. Эти люди были жестоко убиты, подвержены пыткам и искалечены только за этническую принадлежность - за то, что являются азербайджанцами.

По международному праву, подобные деяния соответствуют понятию "геноцид" и должны признаваться мировым сообщество как геноцид.