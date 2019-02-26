Сегодня первые уроки в общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития Баку были посвящены Ходжалинскому геноциду, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку, передает Day.Az.

Отметим, что в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида организуются встречи со свидетелями геноцида, посещение памятника "Плач матери".

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.