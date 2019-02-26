Для защиты некоторой части лесных площадей в Азербайджане от пожара и предотвращения неконтролируемого выпаса скота планируется огородить лесные участки.

Об этом во вторник сказал заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Садиг Салманов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, во всем мире главная причина лесных пожаров связана с человеческим фактором. "Доказательством тому стали сильные пожары, произошедшие в Греции и Калифорнии в прошлом году. К сожалению, в прошлом году из-за неосторожности людей и в Азербайджане произошли лесные пожары. Поэтому на определенных участках лесов проводятся работы по ограждению. Ограждение в лесах будет проводиться только в необходимых местах. Речь идет о естественном ограждении на небольшой части. Это послужит защите новых засеянных территорий, защите от огня, ускорению естественного восстановления лесов", - сказал Салманов.

Салманов добавил, что данный опыт используется во всем мире. Это предусмотрено и в рекомендациях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для разработки Национальной лесной программы.