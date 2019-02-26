Заместитель директора Института рукописей имени М. Физули Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук Паша Керимов приобрел в Национальной библиотеке Анкары рукописную копию неизвестного ранее дивана видного азербайджанского поэта Насими, написанного на родном языке, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт, передает Day.Az.

В начале дивана на 134 страницы, состоящего из стихов, написанных в различных жанрах, есть заметка о том, что книга передана в качестве вакфа Момину Деде из ордена Бекташи. Заметка в этом экземпляре демонстрирует, что Насими пользовался уважением среди представителей ордена Бекташи, его стихи с любовью читались в этой среде.

В начале экземпляра также написаны слова "Китаби-Сейид Насими аль-Гусейни", указывающие на то, что псевдоним поэта "Гусейни" был известен среди большой читательской аудитории.