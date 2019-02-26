Азербайджан ужесточает правила вступления в брак
Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана предлагает более четко сформулировать в Семейном Кодексе причины законодательного снижения возраста вступления в брак.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказала председатель Госкомитета Хиджран Гусейнова.
Гусейнова сказала, что вопрос снижения на один год возраста вступления в брак полностью передан на усмотрение местной исполнительной власти. Неточное указание причин снижения возраста на практике приводит к случаям злоупотребления.
Поэтому Гусейнова считает, что в Кодексе необходимо указать причины, при которых возможно снижение брачного возраста.
Председатель Госкомитета отметила, что правоспособность сторон, вступающих в брак (мужчины и женщины), ни в коем случае не ограничивается.
По словам председатель Госкомитета, опыт показывает, что многие мужчины нарушают права женщины, с которой они заключили брак, на выбор профессии, сферы деятельности, изолируют их от общества.
"Это во многих случаях приводит к внутрисемейным конфликтам, порой даже к попыткам суицида. Учитывая это, для благополучия семьи мы предлагаем внести в Семейный Кодекс пункт о праве на продолжение образования, профессиональный и духовный рост обеих супругов", - добавила Гусейнова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!