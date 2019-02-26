В Шабране состояние 8-летней девочки ухудшилось после введения ей антибиотика. Помещенный в больницу ребенок скончался в медицинском учреждении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, вечером проживавшую по улице С.Бахлулзаде в Шабране Гюльнур Эльнур гызы Дадашеву 2011 г.р. родственники отвезли в дом к врачу для прохождения лечения.

После введения девочке антибиотика ее состояние ухудшилось, и она впала в кому. Г.Дадашеву поместили в отделение реанимации Шабранской центральной районной больницы.

Несмотря на оказание медицинской помощи, состояние ребенка ухудшилось. По этой причине ее отправили в одну из бакинских клиник. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

По словам близких, до введения антибиотика врач не поставил пробу на переносимость, что и стало причиной смерти Г.Дадашевой.

По факту ведется расследование.