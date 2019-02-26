Интервалы между поездами в бакинском метро сократятся после того, как будут разделены красная и зеленая линии, сказал во вторник Trend главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, передает Day.Az.

Османов отметил, что после разделения этих линий, которые пересекаются на станции "28 Мая", развитие Бакметрополитена может быть ускорено.

"Но для этого необходимо, во-первых, построить тоннели от станции "Ази Асланов" до станции "Хатаи", во-вторых, в эксплуатацию должен быть сдан участок, как минимум, от станции "Дарнагюль" до станции "Кероглу". После этих работ необходимо отделить станции "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая". Тогда можно будет сбалансировать распределение пассажиропотока по линиям, и интервалы между поездами будут одинаковы. Не секрет, что в часы пик интервал между поездами, следующими от станции "Ази Асанов" до станции "28 Мая", составляет 120 секунд (две минуты), однако от станции "28 Мая" до станций "Дарнагюль" или "Ичеришехер" - 240 секунд (четыре минуты) и больше. После разделения линий интервалы сравнятся, составив 120 секунд", - сказал Османов.

Главный инженер отметил, что в связи с этим вопросом руководство Бакинского метрополитена подготовило и представило правительству концепцию.

Отметим, что Красная линия метро - самая старая, она была открыта вместе с вводом метрополитена в эксплуатацию в 1967 году. Данная линия включает в себя 13 станций (12 подземных и одна наземная) и одно депо.

Зеленая линия постепенно сформировалась вместе с открытием станций "Хатаи", "Низами" и далее до станции "Дарнагюль". Ныне ветка функционирует по принципу вилочного движения вместе с красной линией, но на ней планируется организовать автономное движение после строительства соединительных перегонов между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Низами", а также введения в эксплуатацию депо "Дарнагюль".