Как создавался памятник "Крик Матери", посвященный Ходжалинскому геноциду
Памятник жертвам Ходжалинского геноцида "Ana Harayı " (Крик Матери) в Баку был создан семьей - скульпторами Асланом, Махмудом и Теймуром Рустамовыми, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Памятник расположен в Хатинском районе Баку, неподалёку от станции метро "Шах Исмаил Хатаи". Ежегодно в годовщину трагедии к памятнику, чтобы почтить память жертв Ходжалинского геноцида, совершают шествие тысячи жителей города.
После трагедии в Ходжалы, на этом месте была установлена небольшая скульптура матери с мёртвым ребёнком на руках. Позднее было принято решение увеличить скульптуру в размерах. Открытие обновленной версии состоялось в 16-летнюю годовщину трагедии - 26 февраля 2008 года.
"Перед нами стояла непростая задача. Необходимо было в одной композиции изобразить всю трагедию Ходжалинской трагедии, ее ужас. На месте нынешнего памятника возле метро "Хатаи" стоял другой монумент, созданный в 1993 году. Старый памятник не отражал всю трагедию тех страшных событий. Поэтому было принято решение заменить его на новый - более фундаментальный и величественный. Женщина с мертвым ребенком играла в ней ключевую роль. Сохранена суть композиции, мать выбегает из дома в одной ночной сорочке с мертвым ребенком на руках. Мы решили сохранить подачу первоначального варианта скульптуры за исключением одного нюанса. В нынешней композиции мать представлена с ребенком на руках, которого она прижимает к сердцу. Новый памятник из черного гранита и бронзы по своим размерам значительно выше прежнего. У трапециевидного подножия памятника на табличках на азербайджанском и английском языках высечена краткая информация о произошедшей трагедии: "26 февраля 1992 г. Геноцид в Ходжалы". Помимо этого на самом постаменте мы добавили три барельефа по кругу, отражающие трагедию азербайджанского народа, а также имена 613 мирных граждан, погибших в Ходжалы", - отметил Теймур Рустамов.
Общая высота памятника вместе с постаментом 8,6 м, высота же скульптуры - 3,2 м. На памятнике изображена выбегающая из дома мать с мёртвым ребёнком на руках, которого она прижимает к сердцу. В работе были использованы также фотоматериалы, снятые журналистом Чингизом Мустафаевым. На барельефах постамента изображены погибшие во время Ходжалинского геноцида женщины, дети, старики, а также сам Чингиз Мустафаев, склонившийся с камерой в руках над телом мёртвого ребёнка. В нижней части постамента приведены данные о жертвах и выгравированные списки с именами погибших.
Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!