Памятник жертвам Ходжалинского геноцида "Ana Harayı " (Крик Матери) в Баку был создан семьей - скульпторами Асланом, Махмудом и Теймуром Рустамовыми, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Памятник расположен в Хатинском районе Баку, неподалёку от станции метро "Шах Исмаил Хатаи". Ежегодно в годовщину трагедии к памятнику, чтобы почтить память жертв Ходжалинского геноцида, совершают шествие тысячи жителей города.

После трагедии в Ходжалы, на этом месте была установлена небольшая скульптура матери с мёртвым ребёнком на руках. Позднее было принято решение увеличить скульптуру в размерах. Открытие обновленной версии состоялось в 16-летнюю годовщину трагедии - 26 февраля 2008 года.

"Перед нами стояла непростая задача. Необходимо было в одной композиции изобразить всю трагедию Ходжалинской трагедии, ее ужас. На ме­с­те ны­неш­не­го па­мят­ни­ка воз­ле ме­т­ро "Ха­таи" сто­ял дру­гой мо­ну­мент, со­здан­ный в 1993 го­ду. Ста­рый памятник не от­ра­жал всю тра­ге­дию тех страш­ных со­бы­тий. По­это­му бы­ло при­ня­то реше­ние за­ме­нить его на но­вый - бо­лее фун­да­мен­таль­ный и ве­ли­че­с­т­вен­ный. Женщина с мертвым ребенком играла в ней ключевую роль. Сохранена суть композиции, мать выбегает из дома в одной ночной сорочке с мертвым ребенком на руках. Мы решили сохранить подачу первоначального варианта скульптуры за исключением одного нюанса. В нынешней композиции мать представлена с ребенком на руках, которого она прижимает к сердцу. Но­вый па­мят­ник из чер­но­го гра­ни­та и брон­зы по сво­им раз­ме­рам зна­чи­тель­но вы­ше прежнего. У тра­пе­ци­евид­но­го под­но­жия па­мят­ни­ка на таб­лич­ках на азер­бай­джан­ском и англий­ском язы­ках вы­се­че­на крат­кая ин­фор­ма­ция о про­изо­шед­шей тра­ге­дии: "26 фев­ра­ля 1992 г. Ге­но­цид в Хо­джа­лы". По­ми­мо это­го на са­мом по­ста­мен­те мы до­ба­ви­ли три ба­ре­ль­е­фа по кру­гу, от­ра­жа­ю­щие тра­ге­дию азер­бай­джан­ско­го на­ро­да, а так­же име­на 613 мир­ных граж­дан, по­гиб­ших в Хо­джа­лы", - отметил Теймур Рустамов.

Общая высота памятника вместе с постаментом 8,6 м, высота же скульптуры - 3,2 м. На памятнике изображена выбегающая из дома мать с мёртвым ребёнком на руках, которого она прижимает к сердцу. В работе были использованы также фотоматериалы, снятые журналистом Чингизом Мустафаевым. На барельефах постамента изображены погибшие во время Ходжалинского геноцида женщины, дети, старики, а также сам Чингиз Мустафаев, склонившийся с камерой в руках над телом мёртвого ребёнка. В нижней части постамента приведены данные о жертвах и выгравированные списки с именами погибших.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.