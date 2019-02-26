В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча c чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики (КНР) в Азербайджане Вэй Цзинхуа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

Исполняющий обязанности ректора БГУ, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов приветствовав гостей, отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и КНР в последние годы, в том числе в сфере науки и образования. Было подчеркнуто, что после установления дипломатических отношений между двумя странами начался новый этап сотрудничества и большую роль в усилении двустороннего сотрудничества сыграл государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР, в результате которого были подписаны важные документы. Ф.Гурбанов коснулся состояния сотрудничества с ведущими университетами мира, в том числе с вузами КНР. Отмечено, что многие выпускники БГУ по специальности "китаеведение", по которой готовятся кадры с 2004 года, прошли стажировку в различных университетах КНР, продолжили обучение на уровне магистратуры и докторантуры. Ф. Гурбанов высоко оценил деятельность Института Конфуция, созданного при БГУ, сотрудники которого на факультете востоковедения преподают китайский язык и литературу, проведение различных мероприятий при поддержке посольства КНР, в том числе традиционного конкурса "Мост китайского языка". По словам Ф.Гурбанова, БГУ заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с вузами КНР, в том числе в реализации программы двойного диплома, академических обменов и совместных научных исследований.

Посол КНР Вэй Цзинхуа, в свою очередь, отметил, что азербайджано-китайские отношения находятся на высоком уровне, и выразил удовлетворение двусторонними отношениями между вузами двух стран. Посол подчеркнул, что БГУ является старейшим и авторитетным вузом Азербайджана, отметил плодотворные отношения с университетами КНР. В.Цзинхуа особо подчеркнул успешную деятельность Института Конфуция при БГУ, констатировав, что преподавание китайского языка и литературы находится на высоком уровне. Посол высказался за реализацию программы двойного диплома, обмена преподавателями и студентами, и выразил поддержку будущему сотрудничеству.