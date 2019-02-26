В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация видеопроекта азербайджанской исполнительницы Эльнары Халиловой "Xocalıya ədalət" ("Справедливость для Ходжалы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеопроект, представленный на языке жестов, посвящен Ходжалинскому геноциду. Режиссер проекта - Орхан Бекташ.

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии. Затем с участием воспитанников Специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями №2 был исполнен Государственный гимн Азербайджана на языке жестов.

Как отметила на мероприятии Эльнара Халилова, автором слов композиции является преподаватель Азербайджанского университета языков, уроженец Ходжалы Юсиф Савалан.

"Проект зародился год назад. Текст Юсиф Савалан написал на немецком языке. И когда ко мне попал данный текст, но уже в переводе на английский язык, он настолько меня потряс и тронул, что, наверное, в течение пятнадцати минут у меня родилась музыка на эти слова. Я не композитор, но музыка, которую я написала - это голос моего сердца, мои эмоции", - подчеркнула исполнительница.

По словам Халиловой, затем с английского языка текст был переведен на азербайджанский язык, и с использованием фото- и видеоматериалов был подготовлен видеопроект.

"По прошествии времени было принято решение представить проект на языке жестов. Наша цель - представить проект в более широком формате, чтобы донести миру правду о Ходжалинском геноциде", - сказала Эльнара Халилова.

Эльнара Халилова также выразила признательность турецкой ведущей Суне Касымоглу за поддержку в съемках видеопроекта.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.