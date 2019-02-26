Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде завтра отправляется в Черкесск для проведения очередного заседания Высшего религиозного совета народов Кавказа, председателем которого он является, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление, передает Day.Az.

Заседание Совета проводится в связи с 65-летним юбилеем со дня рождения председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкессии Исмаила Бердиева.

На заседании Совета планируется обсудить текущие вопросы, шаги, предпринимаемые по укреплению отношений взаимной дружбы и братства между кавказскими народами.

Председатель Совета шейхульислам Пашазаде выступит с отчетным докладом, охватывающим период после последнего заседания, проведенного во Владикавказе.

В рамках визита в Черкесск запланированы встречи Пашазаде с руководством и религиозными деятелями республики и представителями азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкессии.