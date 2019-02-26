Еще 120 семей в Азербайджане получат новые квартиры
26 февраля 2019 22:40 160
В Сумгайыте состоится жеребьевка в связи с обеспечением группы вынужденных переселенцев жилплощадью, сообщили во вторник Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает Day.Az.
В сообщении говорится, что в жеребьевке будут участвовать 120 семей вынужденных переселенцев. Семьи получат квартиры в новом комплексе, построенном в Сумгайыте.
В церемонии примут участие руководящие лица госкомитета и заместители главы Исполнительной власти города Сумгайыт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!